ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات التسجيل في المنح الجامعية 2023 لأبناء مستفيدي تكافل وكرامة، مشيرة إلى أنَّه يتمّ تقديم 250 منحة دراسية لعام 2023-2024 بأفضل الجامعات للمتفوقين من طلبة وطالبات برنامج تكافل وكرامة، منهم 145 منحة دراسية من خلال برنامج المنح الجامعية و105 منح دراسية من خلال برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرة إلى أنَّ آخر موعد للتقديم 2 يوليو المقبل 2023.

خطوات التسجيل في المنح الجامعية 2023

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي، أنَّ خطوات التسجيل في المنح الجامعية 2023 تتم كالتالي:

- الدخول على هذا الرابط.

- اختيار مجالات الدراسة التي تفضلها.

- عدم تكرار الرغبات لتجنب رفض الاستمارة.

- ادخال مختلف المستندات المطلوبات والبيانات.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأوضحت وزارة التضامن أن المستندات تتمثل فيما يلي:

- صورة فوتوغرافية شخصية للطالبة أو الطالب.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر .

- إثبات استهلاك شهري رسمي للكهرباء (حديث).

- إذا كانت الأسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» إرفاق الكارت الخاص بها أو نسخة من شهادة أو وثيقة حكومية مختومة تثبت ذلك.

- المستندات الإضافية المطلوبة من الطلبة ذوي الإعاقة «شهادات التقييم النفسي التربوي أو إثبات الإعاقة من مستشفى حكومية» وما دون ذلك لن يعتد به.

الجامعات الشريكة في المنح الجامعية

أوضحت وزارة التضامن أنَّ الجامعات الشريكة في المنحة تتمثل فيما يلي: «الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس جامعة، وجامعة الجلالة، وأسيوط ، وجامعة المنصورة، وجامعة أسوان، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر بالقاهرة، وجامعة العلمين الدولية».