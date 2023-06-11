«تعليم أسوان»: انتهاء الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

أكد عبد الكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة في الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتشمل كوم أمبو وأسوان وإدفو ونصر النوبة ودراو.

جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

وأوضح وكيل «تعليم أسوان»، في بيان، أنه تفقد مختلف الإدارات التعليمية، وتأكد من انتهاء إعداد وفرش اللجان والاستراحات وجاهزيتها لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحانات التي تبدأ غدا باستقبال الملاحظين ورؤساء اللجان لحين انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتتضمن التجهيزات توفير التهوية والإضاءة الجيدة والتأمين والنظافة، واتخاذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها مديرية الصحة بأسوان.

تأمين مركز توزيع أسئلة الامتحانات

كما تابع وكيل التعليم بأسوان، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مركز توزيع الأسئلة وتجميع الإجابات، حيث تم التأكد من إجراءات التأمين وجاهزية العصي الإلكترونية للتفتيش واستلام كتيبات المفاهيم، وذلك بحضور فيصل نعيم، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان، ومحمد حسين، مدير إدارة إدفو التعليمية، وعبد السلام عبد اللطيف، وكيل الإدارة التعليمية بأسوان.