أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رابط التقديم للمنح الجامعية لأبناء مستفيدي «تكافل وكرامة» المتفوقين، ضمن برنامج المنح الجامعية، الذي تنفذه مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الجامعات المشاركة فى برنامج المنح

وأوضحت «التضامن» أن المنحة تتيح للطلاب المقبولين الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة ذات المصروفات والتي تكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية، كما يدرس الطلاب تخصصات حديثة وغير تقليدية تعتمد على أحدث الأبحاث واحتياجات سوق العمل الحالية، وذلك بجامعات «الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، جامعة أسوان، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، جامعة بدر بالقاهرة، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة الدولية».

كيفية التسجيل في المنحة

وأشارت «التضامن» إلى أنه يتم التسجيل للحصول على المنحة من خلال هذا الرابط، لافتة إلى أن الشروط تتمثل فيما يلى :

-الموعد النهائي لتلقي الطلبات 2 يوليو 2023.

- يقبل طلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس العلوم والتكنولوجيا STEM.

- لا يقبل طلاب المنازل.

- يتم قبول طلاب شعبة علمي رياضة وعلمي علوم فقط.

- يتم قبول طلاب ذوي الإعاقة من الشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

- الدراسة بكل الأقسام باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.

-اتخاذ القرار النهائي في توزيع الطلاب على التخصصات في الجامعات يتم بناء على قواعد اختيار الطلاب الخاصة بالمنحة ومن ضمنها معايير تنسيق الجامعات والأماكن المتاحة لدى كل جامعة من الجامعات الشريكة.