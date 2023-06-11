أعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح، الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، بعد تسلم النتيجة من قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بحضور مدير إدارة الامتحانات عطية سالم، ورئيس الكنترول عادل أبو سعدة.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح، كالتالي:

- ملك علي عبد المنعم، معهد مطروح النموذجي، المركز الأول بنسبة 100%.

- عمر محمود محمد بهي الدين، معهد مطروح النموذجي، المركز الأول مكرر بنسبة 100%.

- ملك محمد أحمد، معهد مطروح النموذجي، المركز الثاني بنسبة 99.5%.

- إياد بريك عبد القادر، معهد مطروح النموذجي، المركز الثالث بنسبة 99%.

- عبد الرحمن محمد أنور، معهد مطروح النموذجي، المركز الرابع بنسبة 99%.

- أسماء محمد الصافي، معهد الحمام الابتدائي، المركز الرابع مكرر بنسبة 99%.

- حازم سعيد عوض محمد، معهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي، المركز الخامس بنسبة 98,9%.

- حذيفة صبحي محمد، معهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي، المركز السادس بنسبة 98,7%.

- يوسف بسام عوض، معهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي، المركز السابع بنسبة 98,2%.

- رحمة سعيد أحمد، معهد مطروح الابتدائي، المركز الثامن بنسبة 98,0%.

- رويدا عصام فتحي، معهد الدكتور عبد الحليم محمود، المركز التاسع بنسبة 98,0%.

- عمرو محمود عوض بخاطره، معهد مطروح النموذجي، المركز العاشر بنسبة 98,9%.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح

وعقب إعلان أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح، هنّأ الشيخ عبد العظيم سالم، جميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، موجهاً الشكر لكل من ساهم وشارك في إنجاح العملية الامتحانية وخروجها بالشكل الأمثل.