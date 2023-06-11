أعلنت الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة القليوبية، بعد اعتمادها رسميا.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التهنئة إلى الناجحين في الامتحانات، بعد إعلان قائمة أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بمحافظة القليوبية، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 محافظة القليوبية

وأوضحت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة القليوبية «مبصرون» كالتالي:

- رشاد أحمد رشاد

- فاطمة أسامة السعيد محمد

- ياسمين حسين عبد الغني

- صفية السيد محمد محمد

- يوسف فتحي عبد القوي محمد

- مریم مسعد مبروك مرسی

- سما السيد علي عبد الحميد

- جنى ضياء محمد عبد اللطيف

- منة الله فتحي محمد أحمد

- محمد محمود رزق حافظ

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 محافظة القليوبية للمكفوفين

كما أوضح بيان الإدارة المركزية للأزهر الشريف، أن اسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 محافظة القليوبية «مكفوفون» كالتالي:

- عمار جميل محمد جمال

- حبيبة محمد عبد النبي هاشم

- عبد الرحمن محمد علي عبد الغني

- عمر عبد الحميد أبو سريع محمود

- معاذ محمد محمد رشاد

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

ويمكن للطلبة معرفة نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية من خلال الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، والاستعلام عنها برقم الجلوس من هــنـا.