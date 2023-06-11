اليوم.. الفيلم السوري «We Dare To Dream» في مهرجان تريبيكا السينمائي

يعرض الفيلم الوثائقي «We Dare To Dream» أو «تجرأنا على الحلم» للمخرجة وعد الخطيب، في تمام الساعة الـ 8:30 من مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي، والذي تمتد فعالياته حتى 18 يونيو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الفيلم هو الثاني في مسيرة المخرجة السورية بعد فيلمها «من أجل سما» الذي ترشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي.

ويروي فيلم We Dare to Dream قصة الرياضيين الشباب عديمي الجنسية من إيران وسوريا وجنوب السودان والكاميرون الذين تنافسوا معًا تحت راية الفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية في أولمبياد 2020 في طوكيو، وتشارك النجمة أنجلينا جولي كمنتجة تنفيذية للفيلم، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

مواعيد عرض فيلم «We Dare To Dream» في مهرجان تريبيكا السينمائي

ويعاد عرض الفيلم الوثائقي مرتين، الأولى الجمعة 16 يونيو الجاري في تمام الـ 6:15 مساء، حسب التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية، أما الإعادة الثانية يوم السبت 17 يونيو في تمام الساعة الـ 11:45 صباحا.