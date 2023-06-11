دكتور مناعة: العالم يشيد بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي

قالت الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إن العالم بأكمله يشيد بالتجربة المصرية في القضاء على فيروس سي، ويرجع الفضل إلى إصرار القيادة السياسية على التخلص من مرض يدمر صحة المصريين، مشيرا إلى أن فيروس سي كان مرضًا رئيسيًا بمصر، إذ كنا من أعلى الدول إصابة به على مستوى العالم خلال مدار السنوات الماضية، ولكن الآن مصر لم يعد بها حالات مصابة بفيروس سي.

إجراء أكبر مسح طبي في العالم

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم باسم طبانة وسارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان لا يوجد بيت في مصر لا يخلو من فيروس سي، مشيرًا إلى أنه تم أكبر مسح طبي في العالم على المصريين من أجل القضاء على هذا الفيروس، إذ تم الكشف على 80 مليون مواطن لكي يتم علاج 2 مليون مواطن بالمجان.

إنجاز ضخم على مستوى العالم

وأشار رئيس أقسام الباطنة، أن القضاء على فيروس سي من الإنجازات الضخمة للغاية على مستوى العالم، إذ لم تقم أي دولة بإجراء مسح طبي بهذا المستوى، مشيرا إلى أن «القضاء على فيروس سي» من أهم المبادرات التي تمت في مجال الصحة، وكانت نتيجتها رائعة، مضيفا ان منظمة الصحة العالمية أشادت بالمجهود الكبيرة التي بذلته مصر في هذا الملف.