استعدادات مكثفة في مرسى علم لاستقبال زائري مولد أبو الحسن الشاذلي

تستعد أجهزة مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، برئاسة اللواء واصف عدلي، لاستقبال الآلاف من محبي ومريدي مولد الشيخ أبو الحسن الشاذلي، بقرية الشيخ الشاذلي جنوب مدينة مرسى علم، ويستمر التوافد حتى وقفة عيد الأضحى المبارك.

مرسى علم تحتفل بمولد أبو الحسن الشاذلي

وكشف اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه احتفالا بمولد أبو الحسن الشاذلي تم رفع كفاءة وتطوير طريق الشيخ سالم المؤدي إلى قرية الشيخ الشاذلي جنوب مرسى علم بطول 110 كيلومترات وعرض 11 مترا لخدمة أهالي وزائري قرية الشيخ الشاذلي، وذلك ضمن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الطرق وتنمية الجنوب.

قرية أبو الحسن الشاذلي

وأشار إلى إنشاء عدد من الوحدات السكنية بقرية أبو الحسن الشاذلي وخزان خرساني لتخزين المياه سعة 3 آلاف متر أثناء المولد، ودراسة توفير مكان بديل لمحطة تحلية، وشبكة لضخ المياه وتخصيص مكان لإقامة محلات تجارية وإنارة مدخل القرية، وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفقا لاستراتيجية الدولة ببناء الإنسان ورؤية مصر 2030.

مولد أبو الحسن الشاذلي

وتحتفل محافظة البحر الأحمر بمولد القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي، والذي يقع في وادي حميثرة، 150 كيلومترا جنوب صحراء مرسى علم، ويواكب عيد الأضحى المبارك.