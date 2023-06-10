مطار مرسى علم يستقبل 31 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من 9 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 31 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السائحين من جنسيات أجنبية مختلفة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 31 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، وصول 31 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح من 9 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا سلوفاكيا والنمسا، ضمن أكثر من 100 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وصول آلاف السياح إلى مرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استقبال أكثر من 6 آلاف سائح أجنبي اليوم السبت، بفنادق ومنتجعات مرسى علم بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف سريعا من خلال فرق العلاقات العامة وموظفي الاستقبال.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة الفنادق تعمل على إسعاد السياح الأجانب، من خلال عمل مهرجانات وحفلات وفقرات وبرامج متنوعة ومسابقات ترفيهية بمشاركة فرق الأنيميشن على الشواطئ بهدف الترفيه وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

وأوضح أن السياحة الألمانية والتشكية والبولندية والإيطالية الأكثر وصولا إلى مرسى علم، مؤكدا أن شواطئ مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب.