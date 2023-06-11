ارتفاع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية غربا لليوم الثاني

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المصطافين لليوم الثاني على التوالي، من نزول المياه في القطاع الغربي لشواطئ الإسكندرية اليوم الأحد 11 يونيو، حيث تم رفع الرايات الصفراء على الشواطئ والتي تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا، حيث يسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة الحذر، فيما يكون النزول متاحا بشكل آمن على شواطئ الإسكندرية شرقا نظراً لرفع الرايات الخضراء.

ألوان الرايات على شواطئ الإسكندرية

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية اليوم، فإنه تم رفع الرايات خضراء في القطاع الشرقي، بينما شهد القطاع الغربي رفع الرايات الصفراء والتي تعني أنه لا بد من الالتزام بالنزول في المناطق المحددة للسباحة الآمنة.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم

وأكدت مصايف الإسكندرية أن نسب الاشغال على شواطئ الإسكندرية اليوم الأحد بلغت 25% في القطاع الشرقي، بينما القطاع الغربي بلغت 15%.

معدل ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

جاء ذلك بعدما شهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.5 متر، وهو أمر معتدل إلى مضطرب بشكل بسيط، بحسب وصف هيئة الأرصاد الجوية، ما تبعه نصائح بضرورة توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.