الانتهاء من إصلاح خط الصرف الصحي الرئيسي بطريق الأحرار في الزقازيق

انتهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من أعمال إصلاح كسر الخط الصرف الصحي الرئيسي على طريق الأحرار بمدينة الزقازيق.

إعادة تشغيل محطة المياه المغذية لمنطقة القومية

وأكد مركز مدينة الزقازيق، في بيان، الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل محطة المياه المغذية لمنطقة القومية بمدينة الزقازيق بعد توقفها وغلقها أثناء فترة الإصلاح، وعودة ضخ المياه مرة أخرى.

سرعة حل المشكلات الطارئة

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، للمحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بسرعة حل أي مشكلات طارئة والتواصل الدائم مع المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وقدم أهالي مدينة الزقازيق، الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي لسرعة حل المشكله في أسرع وقت ممكن، ورد الشيء لأصله، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.