غلق جزئي لطريق الواحات لتوصيل خط صرف مياه الأمطار بداية من اليوم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئي في طريق الواحات، وتحديداً أمام محطة وقود «شيل أوت» الموجودة بجانب مدينة حدائق الأهرام، في الاتجاه القادم من ناحية طريق الفيوم في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع تنفيذ بعض أعمال الحفر، من أجل توصيل خط صرف مياه الأمطار.

تفاصيل الغلق الجزئي لطريق الواحات

أوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن تلك الأعمال تستلزم غلق جزئى في طريق الواحات لمدة يومين، تبدأ من صباح اليوم الجمعة، حتى صباخ غدا السبت، حيث ستبدأ الأعمال في تمام الساعة 12 صباحا وتستمر حتى الساعة 5 صباحا.

وضع لوحات إرشادية

وكشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن وضع لوحات إرشادية وتحذيرية مرورية، وذلك في محيط الأعمال بالكامل من أجل ضمان كل من أمن وسلامة كل المواطنين.

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها قامت بتعيين مختلف الخدمات المرورية اللازمة بهدف تسيير الحركة المرورية.