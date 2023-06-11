امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2023.. «خالٍ من الأسئلة المقالية»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان التربية الوطنية الثانوية العامة 2023، غدا، يبلغ 783 ألفا و25 طالبا وطالبة، بينهم 276 ألفا و211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفا و671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و98 ألفا و658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات.

امتحان التربية الوطنية الثانوية العامة 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحان التربية الوطنية الثانوية العامة 2023 دون أسئلة مقالية، وتضمّ فقط أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»، ولن يتم تسليم الطلاب كتيبات مفاهيم في المواد غير المضافة للمجموع، حيث يبدأ الامتحان في الساعة الحادية عشرة صباحا، ويستمر لمدة ساعة ونصف الساعة وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.

50% شرط النجاح

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّ امتحان التربية الوطنية الثانوية العامة 2023 مادة نجاح ورسوب، وغياب الطالب فيها يؤدي إلى رسوبه في المادة ودخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، مؤكدا أنّه يشترط حصول الطالب على 50% من مجموع درجات في امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع 2023 في كل مادة.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

عدد الطلاب الذين تقدّموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783 ألفا و25 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب بالشعبة الأدبية 276 ألفا و211 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب بالشعبة العلمية علوم 391 ألفا و671 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب بالشعبة العلمية (رياضيات) وعدد 98658 ألفا و658 طالب وطالبة.

- عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

- عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.