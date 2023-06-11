«حياة كريمة» بجنوب سيناء: 500 طالب ثانوي استفاد من مبادرة «تقدر في 10 أيام»

قال الدكتور جبريل فتيح منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة جنوب سيناء، إن طلاب الثانوية العامة بالمحافظة كان لهم نصيب من فعاليات المبادرة الرئاسية.

وأوضح «جبريل»، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يقف دائما خلف مبادرات «حياة كريمة»، ويقوم بتذليل كل العقبات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

500 طالب وطالبة

وأكد منسق «حياة كريمة»، أن المبادرة التي جرت فعالياتها تحت عنوان «تقدر في 10 أيام» الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2023، استفاد منها نحو 500 طالب وطالبة على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء.

وأشار إلى تنظيم دروس في جميع مواد الثانوية العامة للطلاب والطالبات «أون لاين»، في مدارس تابعة لمديرية التربية والتعليم، والهدف منها مراجعة المواد الدراسية ومساعدة أبناء المحافظة في اجتياز امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

40 قافلة طبية

وقال «فتيح»، إن مبادرات «حياة كريمة» نجحت في تنظيم 40 قافلة طبية في وديان وتجمعات وقرى محافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أن إجمالي المستفيدين من المبادرة 30 ألف مواطن في مختلف المبادرات.