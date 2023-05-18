الكشف على 1646 مواطنا في جنوب سيناء ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن الرئيس السيسي وجه باستمرار قوافل حياة كريمة التي تقدم خدمات صحية لأهالي سيناء بالمجان، وموضحا أن القوافل لديها خارطة عمل بحيث تغطى كل الوديان والتجمعات البدوية والمدن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 1646 مواطنا، وتحويل 47 مريضا إلى أقرب مستشفى بقوافل مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء.

أضاف وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف وصول الخدمات الطبية للأماكن الاكثر احتياجا للمحافظة.

وتابع أن قوافل حياة كريمة بجنوب سيناء وقعت الكشف خلال الفترة الماضية منذ بداية العام وحتى الآن على أكثر من 10 آلاف مواطن تقدم لهم الخدمة الطبية، حيث يجري عمل تحاليل للمريض وصرف أدوية بالمجان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

في ذات السياق، نشرت الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لمديرية الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء بيانا جاء فيه أن الدكتور محمد قابل مدير القوافل العلاجية أعلن أن إجمالي عدد القوافل التى جرى عقدها خلال شهر مايو بمدن المحافظة 6 قوافل.

وجري توقيع الكشف الطبي على عدد 597 مواطنا بالقافلتين التى جرى عقدهما بوديان تال وغرندل والمركز الطبي بابو زنيمة، وتحويل 14 مريضا لاقرب مستشفي لاستكمال الخدمة.

وحري توقيع الكشف على 260 مواطنا في القافلة الطبية بوادي فيران بابورديس، وجرى تحويل 8 مرضى لأقرب مستشفي.

ضمت القوافل الطبية تخصصات «الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الأنف والأذن - الأسنان - تنظيم الأسرة»، بالإضافة إلى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.