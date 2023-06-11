نقيب المهن الموسيقية: صرف معاشات الأعضاء بالزيادة الجديدة قبل عيد الأضحى

أصدَر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات اليوم الموافق 11 يونيو.

قرار من مصطفى كامل عن نقابة المهن الموسيقية

وكتب مصطفى كامل عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «قرار عاجل، صرف المعاشات بالزيادة الجديدة للمرة الثالثة والتي وصلت إلى 30% وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك بإذن الله، كل عام وحضراتكم بألف خير».

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

ومن المقرر أنَّ تُقام انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم 1 أغسطس المقبل، وسيتمّ فتح باب الترشح يوم 11 يونيو، وأنَّهم أرادوا فتح باب الترشح لمدة طويلة لأن محافظات النقابة كثيرة وفروعها كثيرة.

آخر أعمال الفنان مصطفى كامل

وطرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي تحمل اسم «كله كدب» من كلماته والحانه وتوزيع خالد عرفة.

وحققت الأغنية على اليوتيوب منذ طرحها، 400 ألف مشاهدة خلال 10 أيام من طرحها على يوتيوب.