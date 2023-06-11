أسعار قطارات «القاهرة - مطروح».. التذكرة تبدأ من 50 جنيها

يبحث المواطنون عن أسعار قطارات «القاهرة - مطروح»، خاصه الراغبين في السفر إلى المصيف خلال موسم صيف 2023 هروبا من حرارة الجو الشديدة في القاهرة الكبرى ومحافظات مصر الأخرى، وذلك للاستمتاع بالأجواء اللطيفة ونسيم البحر على ساحل المتوسط.

أسعار قطارات «القاهرة - مطروح»

أسعار قطارات القاهرة مطروح تبدأ من 50 جنيها سعر التذكرة في قطارات تحيا مصر الدرجة العادية، حسب بيان سابق للهيئة العامة لسكك حديد مصر، وتذكرة القطار الروسي ثالثة تهوية 55 جنيها، والقطار الروسي ثالثة مكيفة 170 جنيها، والقطار الإسباني ثانية مكيفة 175 جنيها، والقطار الإسباني أولى مكيفة 250 جنيها.

قطارات القاهرة مطروح

وتتناسب أسعار قطارات «القاهرة - مطروح» مع مختلف شرائح المجتمع، وتكون متاحة على مدار موسم صيف 2023 لجميع الزائرين القادمين من القاهرة ومحافظات بحري إلى مدينة مرسى مطروح، لتسهيل المواصلات إلى المصيف، مع وجود بدائل أخرى تساهم في نقل المواطنين من أتوبيسات تابعة لشركة غرب ووسط الدلتا، وشركة الاتحاد العربي للنقل البري، وشركة جوباص، من مواقف القاهرة والجيزة، في ظل زيادة أعداد الرحلات خلال موسم الصيف.

وبحسب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تستقبل المحافظة ما يزيد عن 7 ملايين مصطاف سنويا، للاستمتاع بجميع المزارات السياحية، منها الشواطئ العامة والمناطق الأثرية والمتاحف والمزارات الأخرى مثل حمام كليوباترا والحدائق وغيرها من المناطق السياحية التي جرى تجهيزها لاستقبال الزائرين.