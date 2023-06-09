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بدء تشغيل قطارات مكيفة بخط «القاهرة - مرسى مطروح» غدا.. استعدادا للصيف

كتب:

كريم روماني
08:44 ص | الجمعة 09 يونيو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

تبدأ غداً هيئة السكك الحديدية، تشغيل قطارات مكيفة بخط «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس، في إطار الاستعدادات الخاصة لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح، مؤكدة تجهيز القطارات بشكل جيد من حيث الصيانة.

قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة  

- يبدأ تشغيل أول قطار وهو قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح».

- القطار يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً.

- يصل قطار 939 / 940 محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً.

- يتم تركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة بقطار 939 / 940 ثالثة مكيفة.

- يستمر تشغيل قطار 939 / 940 ه من محطة القاهرة يومياً.

قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة

- يتم تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح».

- يقوم قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءاً.

- يصل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً.

- يتم تركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة بقطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة.

- يستمر تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة من محطة القاهرة يومياً.

قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة

- يتم تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة».

- يقوم قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساءاً.

- يصل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة إلى القاهرة الساعة 05:00 صباحاً.

- يتم تركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة بالقطار.

- يستمر تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة من محطة مرسى مطروح يومياً.

 

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.