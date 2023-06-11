تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم الأحد (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، الحالة المرورية اليوم الأحد، إذ يشهد شارع رمسيس كثافة مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، وعند الوصول إلى تقاطع شارع صلاح سالم سنجد كثافات بسيطة وغير مؤثرة.

سيولة مرورية مستمرة من الجلاء وحتى طريق العروبة

وفي كوبري الجلاء سنشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار سنجد كثافات نسبية غير مؤثرة ستبدأ تختفي عند الوصول إلى طريق المطار، وظهرت كثافات أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزاوية والمتجه إلى الفنجري، كذلك الأمر على كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

الكثافات تزيد مع ساعات الذروة الصباحية

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلقه في الاتجاهين بسبب أعمال حفر المترو الرابع، والكثافات تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.