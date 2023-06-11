مصدر بـ«الري»: مشروع تبطين الترع يوفر 12 مليون متر مكعب يوميًا

كشف مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري، عن إعداد «الوزارة» لتقرير فني بالنتائج التي حققها مشروع تبطين وتأهيل الترع؛ بعد ما يقرب من مرور ثلاث أعوام على إطلاق المشروع والانتهاء من تنفيذه في 7 آلاف كيلومتر، من بين 20 ألف كيلومتر استهدفت الحكومة تنفيذها على ثلاث مراحل زمنية.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، أن التقرير أشار إلى توفير 12 مليون متر مكعب يوميًا، كانت تهدر في عمليات البخر والتسرب للتربة الطينية، جراء تأخر وصول المياه للأراضي الزراعية، خاصة نهايات الترع التي كانت تشكل عبئًا على الترع الغير مؤهلة، وهو ما انعكس على زراعات الأزر خلال العام الماضي والحالي، والمعروف باحتياجاته الكبيرة للمياه، حيث انخفضت أعداد شكاوى نقص المياه بشكل كبير في الترع المؤهلة، الأمر الذي ساهم في تحسين القيمة السوقية للأراضي بحوالي 20%.

توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه

وأوضح أنه من المتوقع أن يوفر المشروع ما يقرب من خمسة مليارات متر مكعب من المياه التي كانت تهدر سنويًا بطول مجاري الشبكة المائية في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى صيانة وتطهير الترع وقنوات الري تساهم في الحد من كمية البخر للمياه، وتقليل نسب المخلفات والحشائش التي تصل إلى نهاية الترع وتقلل من كفاءتها، فضلًا عن ضمان وصول المياه بصورة أسرع دون أعطال للأراضي الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة السنوية للمجاري المائية، مؤكدًا رصد إنهاء ظاهرة المياه الراكدة في الترع، التي تتسبب في ظهور أمراض مثل البلهارسيا التي تنتقل للإنسان وتؤثر في الصحة العامة.

ولفت المصدر، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد خصصت 24 مليار جنيه للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع خلال خطة العام الماضي، لافتا إلى الانتهاء من 60% من المستهدفات، من بينها 1500 كم تقع في قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة.