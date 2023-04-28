وزير الري يوجه بتشديد الرقابة على أعمال تطهير الترع من الحشائش

تفقد وزير الموارد المائية والري، اليوم، أعمال تطهير الرياح المنوفي وبحر شبين وترعة الساحل بمحافظة المنوفية، فضلا عن متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع، والاطمئنان على استقرار الجسور وقدرة المجاري المائية على تمرير التصرفات المائية المطلوبة، في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لفترة أقصى الاحتياجات.

ووجّه الدكتور هاني سويلم وزير الري، مسئولي الري في المنوفية بالتنسيق الفوري مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهير وتراكمات القمامة على جسور الترع وخاصة ترعة الساحل، ومراجعة خطة التطهير بزمام المحافظة، واجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تم ملاحظته بترعة الساحل وبحر شبين لسرعة استكمال أعمال تطهير الترع بزمام المحافظة.

صيانة المجاري المائية

كما وجه الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية - خلال أسبوع من تاريخه - بالتنسيق مع كافة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات لمراجعة خطة التطهير بمختلف المحافظات، على أن يتم إعداد خطة للتنسيق بين الادارات المركزية بالمحافظات وأجهزة المحافظات لرفع مخلفات التطهير داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فوري.

خطة تطهير الترع

وأكد سويلم قيام مديري عموم الري بجميع المحافظات بتشديد الرقابة على تطهير الترع من الحشائش وخاصة الحشائش الغاطسة التي تعوق جريان المياه بالترع ومواصلة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالي لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.