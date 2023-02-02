«الري»: تأهيل 4466 كيلو متر من الترع لخدمة المزارعين وتوصيل المياه للنهايات

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري عن موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، وموقف تدبير أراضي من منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية عليها، لافتة إلى تأهيل 4466 كيلو متر من الترع لخدمة المزارعين.

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصري في العيش الكريم داخل 54 مركزا بنطاق 20 محافظة، مضيفاً أن الوزارة تشارك بشكل محوري في أعمال المبادرة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وتدبير أراضي من منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

أطوال الترع التي تم نهو تأهيلها

وأوضح أنه تم ويجري تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كيلو متر بمراكز حياه كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التي تم نهو تأهيلها 2651 كيلومتر، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1515كيلومتر، كما يجرى تنفيذ عدد 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشمل إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

تدبير 134 قطعة من أراضي منافع الري

كما قامت الوزارة بتدبير عدد 134 قطعة من أراضي منافع الري بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع بمحافظات «سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية»، وذلك لإقامة عدد 149 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل «مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية».

وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد 52 قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية 16قطعة، مراكز الشباب 14 قطعة، المراكز الطبية 10قطع، الأسواق الحضرية 9 قطع، المدارس 7قطع، وحدات الإسعاف 5 قطع، الوحدات البيطرية 4 قطع، ملاعب 4 قطع.