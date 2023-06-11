باكستان تعلن مقتل 3 جنود و3 مسلحين في اشتباك على الحدود الأفغانية

لقي ما لا يقل عن 3 جنود و3 مسلحين مصرعهم في تبادل لإطلاق النار بين الجيش الباكستاني ومسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمنية شمال غربي باكستان.

وذكر الجيش الباكستاني، في بيان أوردته صحيفة دون الباكستانية، اليوم، أنّ 3 جنود قُتلوا خلال معركة بالأسلحة النارية مع إرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية بولاية خيبر بختونخوا.

القوات الباكستانية صادرت أسلحة وذخائر الإرهابيين القتلى

وأضاف البيان، أنّ القوات الخاصة اشتبكت مع الإرهابيين، ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين وإصابة4 آخرين.

وصادرت القوات أسلحة وذخائر الإرهابيين القتلى ومشّطت المنطقة للقضاء على أي إرهابيين آخرين.

وأكد الجبش الباكستاني، في البيان، إصراره على القضاء على خطر الإرهاب، مشددا على أن تضحيات الجنود الشجعان تزيد من عزيمته.