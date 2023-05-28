تفاصيل زلزال باكستان اليوم.. بلغت قوته 6 درجات

أعلنت السلطات الباكستانية، أن زلزال باكستان والذي ضرب الأجزاء الشمالية من البلاد، بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز زلزال باكستان كان على عمق 223 كيلو مترا في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، منوهة بأن سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأقاليم البنجاب، وخيبر بختونخوا، وكشمير، شعروا بالزلزال

وأكدت السلطات الباكستانية، أنه لم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، وفي مارس الماضي ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر معظم أنحاء باكستان وأفغانستان.

وأسفر الزلزال عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين ووقع مركز الزلزال في جبال «هندو كوش» في مقاطعة بدخشان، وهي منطقة تقع على خط صدع جيولوجي وتتعرض للزلازل بشكل متكرر.

انهيار جليدي في باكستان

في سياق متصل، أسفر انهيار جليدي في باكستان عن مصرع عشرة أشخاص على الأقل بينهم ثلاث نساء، فيما أصيب أكثر من خمسة وعشرين بجروح متفاوتة.

وقع الانهيار الجليدي أمس في منطقة «استور» بشمال باكستان، وقال كبير مسؤولي الشرطة في المنطقة طفيل مير إن الانهيار الجليدي حدث خلال هطول أمطار غزيرة، وأدى كذلك إلى انقطاع تلك المنطقة عن شبكة الطرق.

وأشار إلى أن فرق الإغاثة واجهت صعوبة في الوصول إلى موقع الحادث، لأنه وقع في منطقة وعرة، وجرى إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات القريبة ونقل الضحايا.