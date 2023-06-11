ضبط 850 طربة حشيش في مخزن بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز فايد في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، في ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في أحد المخازن السرية بنطاق المركز.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمد عبد الرحيم مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد ضبط مخزن سري في قرية سرابيوم به 850 طربة حشيش.

ضبط المتهم

وأكدت تحريات للنقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط معاونو مباحث فايد في الإسماعيلية قيام أحد الأشخاص ويدعى «ن.ح» في الثلاثينيات من العمر، بترويج المواد المخدرة على نشاط واسع، واتخاذه من مسكنه ملاذ لممارسة تجارته غير المشروعة.

وداهمت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء أحمد ممتاز وأحمد اسماعيل وعبدالله العدوي وحجازي محمد معاونو مباحث فايد مدعومة بكلاب الأمن والحراسة منزل المتهم، ونجحت في الوصول إلي مخزن سري أخفى فيه المواد المخدرة.

وضبطت المأمورية المتهم وبحوزته مبلغ مالي، وهواتف محمولة يستخدمها في التواصل مع عملائه، وتحفظ ضباط المباحث على المضبوطات، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

مداهمة بؤر إجرامية في فايد

ونجح ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية على مدار الأيام الماضية في مداهمة عديد من البؤر الإجرامية، لتجار وأوكار تصنيع المواد المخدرة ضبطو خلالها مصنع لتصنيع الهيروين وعدد من مروجي الحشيش والهيدرو.