القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من الهيروين في فايد بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، قبل بيعها وتوزيعها على المدمنين.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم، مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض على «إسلام م» وشهرته «عسلية»، عاطل وله معلومات جنائية بدائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

ضبط المتهم بحوزته مخدرات

وكانت قد أكدت تحريات النقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز فايد، أن المتهم يعمل على ترويج المواد المخدرة بنطاق شارع المطافي، وبإعداد عدة أكمنة له أمكن ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وتحفظت الشرطة على المضبوطات بحوزة المتهم، وحررت المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

حملات مكثفة في الإسماعيلية

وتكثف المباحث الجنائية في الإسماعيلية من حملاتها في نطاق المراكز والأقسام لضبط مروجي وتجار المواد المخدرة، وخاصة المخدرات المستحدثة ومخدر الهيروين.

وكانت قد داهمت وحدة مباحث فايد عدة أوكار للمخدرات على مدار الأيام الماضية، ونجحت في ضبط مروجي المواد المخدرة، وضبط مصنع لتصنيع الهيروين بدائرة المركز وبداخله كمية كبيرة من المواد المخدرة.