محمد الصايغ: الأهلي لديه قدرات تمكنه من حصد لقب إفريقيا اليوم

قال محمد الصايغ الناقد الرياضي، إنّ الأهلي يسير بخطوات جيدة للغاية، خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد مباراته مع صن داونز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، إذ استطاع استعادة مستواه وتحقيق نتائج جيدة، فلم يسكن شباكه سوى هدفين الأول كان في مباراة الوداد الأخيرة أما الثاني في مبارة بيراميدز بنهائي الكأس، مشيرًا إلى أنّ الأهلي لديه كل القدرات التي تمكنه من تحقيق اللقب الحادي عشر في تاريخيه.

الوداد لديه حماس زائد

وأضاف «الصايغ»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن ما يمهنا هو مرور أول ربع ساعة في مبارة الأهلي والوداد اليوم بسلام دون دخول أهداف، لافتًا إلى أن الوداد لديه حماس زائد كونه يلعب وسط جماهيره وعلى أرضه وهدفهم الرئيسي إحراز هدف في بداية المباراة، موضحًا أنّ الحفاظ على التعادل السلبي خلال أول ربع ساعة سيحدث ارتباك في صفوف الوداد، وبالتالي سيفتحون الملعب، بينما سيمنح الأهلي أفضلية لإحراز هدف واثنين.

وتابع بأن حصول الأهلي على العدد الأكبر من البطولة على مدار تاريخه لا يعني اقترابه من الفوز وحصد اللقب بشكل كبير، مشيرًا إلى أنّ الوداد وصل إلى النهائي في آخر عامين وحصل على البطولة وبالتالي لديه دافع وحافز كبير، موضحًا أنّ كل مبارة لها ظروفها.

عودة الشناوي إضافة قوية

وأكد أنّ عودة الشناوي إضافة قوية للغاية بالنسبة للنادي الأهلي بأكثر من جهة، كونه قائد وكابتن الفريق الذي افتقدناه في الملعب خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن توجيهات وووجود الشناوي في الملعب تعد حماية للفريق بالكامل، مشيرًا إلى أن وجود الشناوي بهذه المباراة لا يقلل من مصطفى شوبير، إذ إنّه أدى بشكل عظيم بالمباراة الأخيرة ولكن لديه حماس زائد من الممكن أن يكلف الأهلي هدف مبكر خاصة مع تميز الوداد في الكرات العرضية.