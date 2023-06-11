سفير مصر بالمغرب: لدينا مندوب دائم في كل تدريبات الأهلي قبل مباراة الوداد

قال السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، إن السفارة خصصت مندوبا دائما يذهب مع النادي الأهلي في كل التدريبات، وذلك قبيل مباراة الوداد المغربي، مشيرا إلى أن هناك تواصل مستمر مع البعثة والجهاز الاداري للأهلي من أجل توفير كل المتطلبات ولكن الجانب المغربي يوفر كل شيء.

عثمان: الجانب المغربي يوفر جميع الاحتياجات

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الجانب المغربي يوفر جميع الاحتياجات ولكن لا توجد طلبات من الجانب الأهلي أكثر من المعتاد، مؤكدا أن الجانب المغربي يلبي كل الطلبات.

وأشار ياسر عثمان، إلى أن هناك أعداد من جماهير الأهلي وصلت اليوم، وهناك جماهير ستصل غدا، مفيدا بأن النادي الأهلي يشتري تذاكر ويوفرها للجمهور وأبناء الجالية والتذاكر ستكون متاحة اليوم وغدا.