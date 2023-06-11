غياب وزير المالية يُغضب «النواب».. و«جبالي»: هل هناك واجب أهم من حضور الجلسة؟

وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالا للحكومة عن أسباب غياب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حضور الجلسة العامة المنعقدة الآن، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة في المجلس، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 ومشروع الموازنة العامة للدولة.

مجلس النواب

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجّها حديثه للنواب: «أعلم أنّ وزيرة التخطيط في مهمة رسمية ووطنية خارج البلاد، وهو ما تتساءلون عنه، وأنضم إليكم في التساؤل عن غياب وزير المالية عن حضور الجلسة.

وأضاف رئيس مجلس النواب: «أتساءل بشدة عن غياب الوزير المختص خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة 2023-2024، وأهم واجب على وزير المالية هو حضور الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد، لذلك أستفسر من مجلس الوزراء الموقر، هل هناك واجب أهم من هذا لحضور الجلسة».

وبعد دقائق، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إنّ وزير المالية استأذن في التأخر لمدة ساعة لإجرائه مقابله مهمة عبر الفيديو كونفرانس مع أحد المؤسسات الدولية، وعقّب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: «كان يجب ترتيب المواعيد وفق فقه الأولويات».

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: «هذه الجلسة مقدسه ليس فقط لنواب المجلس، لكن للشعب كله، لتوضيح سياسات الدولة المصرية في الموازنة الجديدة، فعقب المستشار علاء الدين فؤاد قائلا: «هذا الموعد كان مسبق»، فرد عليه رئيس مجلس النواب قائلا: «يجب وضع حضور جلسة مجلس النواب في أول الأولويات، سواء بتأجيل الموعد أو عقده بعد الانتهاء من الجلسة».

مشروع الموازنة العامة الجديد

وحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، نظام الحديث داخل الجلسات المخصصة لمناقشة التقرير النهائي لمشروع الموازنة العامة الجديد، بواقع 3 دقائق لكل من رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتان بحد أقصى لكل نائب، على أن يتم قطع صوت الميكروفون عن المتحدث حال عدم التزامه، كما طالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بالتركيز في مناقشة السياسات والمحاور والأهداف.