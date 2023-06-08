مجلس النواب يناقش التقرير النهائي لموازنة 2023-2024

أكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2023، تمهيدا لعرضه على المجلس في جلساته خلال الأسبوع المقبل.

مناقشة التقرير في حضور وزيري المالية والتخطيط

وقال النائب ياسر عمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن مناقشة التقرير العام ستتم في حضور وزيري المالية والتخطيط، لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة راعت العديد من الملاحظات التي طالب بها النواب خلال المناقشات التي تمت على مشروع الموازنة الجديد.

ومن المقرر أن تشهد الجلسات البرلمانية المقرر عقدها بدءا من الأحد المقبل مناقشة التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

تخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة

ويشار إلى أن البيان المالي الصادر عن موازنة العام المالي الجديد تضمن تخصيص مبلغ 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%، كما تضمن البيان تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 3 مليارات جنيه لتعيينات المعلمين والأطباء والصيادلة فضلا عن الاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة.

وذكر وزير المالية في بيانه أمام مجلس النواب خلال عرض مشروع الموازنة العامة الجديد، حرص الدولة على استمرار توفير احتياجات المواطنين، واستقرار الأسعار، واستمرار الإنتاج، لتخفيف آثار الموجة التضخمية، وظروف استثنائية مستمرة للعام الثالث على التوالي بدءًا من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة في العالم.