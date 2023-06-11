عاجل.. وزير الدفاع يعود إلى مصر عقب زيارة رسمية لفرنسا (فيديو)

عاد إلى أرض الوطن الفريق، أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا، والتي استغرقت عدة أيام.

وكان في استقبال القائد العام للقوات المسلحة لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، وزير الجيوش الفرنسية؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين.

وقلّد وزير الجيوش الفرنسية، الفريق أول محمد زكي، وسام جوقة الشرف الفرنسي من طبقة قائد، والذي صدّق على منحه رئيس الجمهورية الفرنسية.

وعقب المراسم، عقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون العسكري الثنائية لتعزيز العلاقات القوية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة، بالعلاقات الممتدة من التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.

وأشاد وزير الجيوش الفرنسية بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين على الأصعدة كافة.

وأجرى الفريق أول محمد زكي، زيارة إلى مقر رئاسة الأركان الفرنسية، التقى خلالها الفريق أول تييري بوركار، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة التعاون في المجالات العسكرية المختلفة، وتبادل الخبرات بما يُعظم من القدرات القتالية لكلا الجانبين.

كما التقى الفريق أول محمد زكي، المستشار العسكري الأول برئاسة الجمهورية الفرنسية، وتناول اللقاء عدد من مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.