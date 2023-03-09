منتجو مشروع أيادي مصر بالشرقية يشاركون في معرض القاهرة الدولي

شارك منتجو مشروع أيادي مصر بمحافظة الشرقية، بمنتجات يدوية وحرفية في معرض القاهرة الدولي.

اهتمام الدولة بدعم وتطوير الصناعات الحرفية

و أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم وتطوير الصناعات الحرفية، وما تساهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية عن طريق إطلاق مبادرة «أيادي مصر» لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف المراة والشباب والأسرة المصرية.

دعم صغار الحرفيين

في سياق متصل أشاد المحافظ بمبادرة وزارة التنمية المحلية بدعم صغار الحرفيين وإتاحة الفرصة لمنتجي الحرف اليدوية والتراثية من جميع المحافظات للتسويق لمنتجاتهم عن طريق تخصيص مساحة 6 أمتار لكل محافظة بشكل مجاني في معرض القاهرة الدولي في دورته (56) الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 حتى 18مارس الجاري.

ومن جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية أنه تم توفير انتقالات وإقامة للعارضين من مشروع أيادي مصر بمحافظة الشرقية لتيسير اشتراك العارضين بمعرض القاهرة الدولى لافتة الى مشاركة عضوات المبادرة بالعديد من المنتجات والمعروضات أبرزها ( جلد – خرز – كروشيه - فخار- ملابس يدوية ).