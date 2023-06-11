توفير 111 فرصة عمل للشباب بالمنشآت السياحية في مطروح خلال شهرين

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن جهود مكاتب التشغيل بمديرية العمل نجحت خلال شهري أبريل ومايو 2023 في توفير فرص عمل وتعيين 111 من الشباب، ذكور وإناث، من أبناء المحافظة، ممن تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية العمل، بالمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

توفير فرص عمل للشباب

وقال عاطف درويش، مدير عام مديرية القوي العاملة بمطروح، إن الوظائف منها مؤقت وأخرى دائمة، وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل لهم لتوفير مورد رزق لهم.

القضاء على البطالة

من جانبه، وجه محافظ مطروح في بيان الشكر لجهود مديرية العمل بمطروح ومنشآت القطاع الخاص بالمحافظة، مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية العمل والشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة.