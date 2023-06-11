فرص عمل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.. اعرف التفاصيل والشروط

كشفت الجامعة الأمريكية في القاهرة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات وخبرات محددة للعمل ضمن فريق المؤسسة التعليمية، وبينها خبرات طويلة تصل إلى 15 عاما.

واستعرضت الجامعة الأمريكية تفاصيل الوظائف المطلوبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لينكد إن، وتوضح «الوطن» في التقرير التالي فرص العمل المتاحة للعمل بالجامعة، كما يلي.

وظيفة منسق توظيف طلاب وسائل التواصل الاجتماعي

- درجة البكالوريوس في المجالات ذات الصلة؛ التصميم الجرافيكي والاتصالات وفنون الإعلام.

- ما لا يقل عن 7-9 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

- خبرة كبيرة في إدارة وتطوير برامج التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء العضوية أو المدفوعة.

- خبرة في إجراء تحليل البيانات من العملاء المتوقعين.

- يمتلك فهمًا جيدًا لمشهد الوسائط الاجتماعية من البداية إلى النهاية.

- التقديم مفتوح حتى 15 يونيو 2023

وظيفة محرر أول

وكشفت الجامعة عن حاجتها لوظيفة محرر أول لصحافة المحتوى الرقمي، على أن يكون لديه خبرة كافية في المبيعات الصحفية والتسويق بشروط، كما يلي.

- درجة البكالوريوس في الآداب ويفضل أن يكون ذلك في العلوم الإنسانية.

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات مع عامين من العمل على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا.

- معرفة جيدة جدًا بهيكل موقع الويب ووظيفته إضافة إلى مهارات الكمبيوتر الأخرى.

- الإلمام بقنوات التواصل الاجتماعي.

- يرجى التأكد من تقديم 1-3 عينات من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مع طلبك.

- التقديم مفتوح حتى 15 يونيو 2023.

وظيفة مدير مختبر

وأعلنت الجامعة حاجتها لـ وظيفة مدير مختبر التأثير المصري، مختبر عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر، بشروط، كما يلي.

- أكثر من 15 عامًا من الخبرة العملية ذات الصلة والكبيرة، بما في ذلك العمل المتعلق بتقييمات الأثر وصنع السياسات المستنيرة بالأدلة.

- خبرة وفهم قوي لتصميم السياسات وعملية التسليم في الحكومة المصرية.

- خبرة مهنية سابقة في العمل في تصميم السياسات أو تنفيذها أو تقييمها.

- الخبرة المتخصصة في مجال الحماية الاجتماعية، وتنمية الأسرة، والتوظيف.

- سجل حافل في تطوير وإدارة الشراكات الخارجية.

- خبرة واسعة في الاتصالات رفيعة المستوى.

- خبرة في إدارة الفرق ووضع وتنفيذ الاستراتيجية في المنظمات المعقدة.

- التركيز على التفاصيل ولديهم مهارات متقدمة في الكتابة والتحدث باللغتين العربية والإنجليزية.

- اتصال دقيق وواضح.

- مفكر استراتيجي وقادر على الإبداع.

- ماهر في إدارة صغار الموظفين.

- يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.

- مهارات برنامج Google Suite وMS Office.

- تحظى مهارات Salesforce وAsana وStata بتقدير كبير.

- التقديم مفتوح حتى 20 يونيو 2023.

وظيفة مساعد إداري أول

- خبرة لا تقل عن 5-7 سنوات في المجال الإداري.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية كتابةً وتحدثا.

- معرفة ممتازة بـSAP مهارات ممتازة في العلاقات الشخصية والتواصل والإدارة.

- مهارات ممتازة في إدارة الوقت والقدرة على تعدد المهام وتحديد أولويات العمل.

- التقديم مفتوح حتى 19 يونيو 2023.