6 بدائل الثانوية العامة 2023 بالمحافظات.. توفر فرص عمل فور التخرج

وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الشريكة قدمت أكثر من 31 مدرسة بديلة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام. تتضمن المدارس الثانوية الفنية في التخصصات المختلفة مثل التجارة والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى الذهب والنسيج والتكنولوجيا والتمريض.

توفر بدائل الثانوية فرص عمل فورية للطلاب بعد التخرج، سواءً كان ذلك من خلال الحصول على وظيفة مدفوعة أجر شهريًا أو عن طريق توفير بدلات انتقال أو مزايا أخرى. وتعتبر هذه الميزات سببًا يجعلها جاذبة للكثير من طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظات.

بدائل الثانوية العامة 2023

وتنشر «الوطن» لمتابعيها في إطار خدماتها المتعددة أبرز بدائل الثانوية العامة التي توفر فرص عمل فور التخرج ومميزاتها ومنها:

مدرسة التمريض

وتهتم بتخريج التمريض من الفتيات والبنين بمدارس متخصصة بنظام دراسة 3 سنوات بتنسيق يبدأ من 260 درجة وفقا لتنسيق مدارس التمريض العام الماضي وتوفر فرص عمل بوزارة الصحة فور التخرج بعضها مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم والبعض لهيئة التأمين الصحي ولوزارة الصحة.

مدرسة توشيبا العربي

تدرس التركيبات الكهربائية، والتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكي، تنسيقها للعام الماضي 220 درجة، يجب الا يتجاوز سن الطالب عند التقديم عن 18 عاما ، توفر فرص سفر لليابان فور التخرج لاستكمال الدراسة، ووفر فرص عمل بمصانع المؤسسة الشريكة.

مدرسة السويدي

تتخصص بدراسة صناعة الحديد والصلب، وصناعة البلاستيك، و ميكانيكا وصيانة وإصلاح، مكونات الطاقة الكابلات وصيانة وإصلاح المعدات الثقيلة، تنسيق العام الماضي كحد أدنى 220 وتوفر فرص عمل للطلاب فور التخرج بمصانع المؤسسة.

مدرسة الضبعة النووية

تستمر مدة الدراسة بها خمس سنوات وكان الحد الأدنى للقبول بها العام الماضي 265 درجة، ويحصل خريجوها علي الدبلوم الفني الصناعي ويجتاز الطلاب عدة اختبارات منها الطبي، وكشف الهيئة ويتم التعيين المباشر فور التخرج في مفاعل ضبعة النووي السلمي.

مدرسة الطاقة الشمسية

أنشئت في مدينة أسوان عقب إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في أسوان وذلك لسد احتياجات المحطة من الفنيين والمهندسين، وحدد الحد الأدنى للتنسيق بها 260 درجة، ويخضع الطلاب لفحوصات طبية ويتم تعينهم مباشرة بالمحطة.

مدرسة السكك الحديد

يتم بها دراسة السكك الحديدية وهي تابعة لوزارة النقل، مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، الحد الأدنى لتنسيقها بالعام الماضي 210 درجات ويتم تعيين خريجيها في الهيئة.