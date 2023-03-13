الفنانة الاستعراضية دينا تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل حضرة العمدة

تواصل الفنانة الاستعراضية دينا، تصوير مشاهدها في مسلسل حضرة العمدة، والذي تتعاون فيه مع الفنانة روبي، والمُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

وقالت دينا، لـ«الوطن»، إنها تواصل مشاهدها في المسلسل أمام روبي، حيث تتواجد اليوم بمدينة الإنتاج الإعلامي، مُعربة عن سعادتها البالغة بتلك التجربة الفنية والتي تطل على الجمهور من خلالها بشخصية جديدة تمامًا.

تعرف على أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويضم مسلسل حضرة العمدة بجانب روبي ودينا، كل من أحمد رزق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.

تفاصيل شخصية روبي في مسلسل حضرة العمدة

وتجسد روبي خلال مسلسل حضرة العمدة دور أستاذة علم نفس بالجامعة الأمريكية «صفية الفارس» والتي تتولى منصب العمدة في إحدى القرى، للحفاظ على توارث منصب العمدية في عائلتها، ويأتي من هذا المنصب العديد من المشاكل بين المؤيد والمعارض لتوليها المنصب.