ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين وجمع 20 مليون جنيه في القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم في مجال الاستيراد والتصدير على خلاف الحقيقة، إلا أنهما استوليا على مبالغ مالية منهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.

غسل أموال

وكشفت قوات الأمن قيام المتهمان بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ20 مليون جنيه، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.