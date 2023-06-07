«الداخلية» تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بـ4 ملايين جنيه في القاهرة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، صاحب شركة له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تلقي الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها في صناعة وتوريد مستلزمات تغليف الأدوية مقابل أرباح، والامتناع عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ.

وأوضحت الإدارة في بيان عن وزارة الداخلية، أنّ المتهم تمكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ4 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.