هل تتعرض مصر لعاصفة ترابية الأسبوع الجاري؟.. «الأرصاد» تجيب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس، خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد تغيرات حادة على الأنحاء كافة، إذ يتوقع الخبراء أن يشهد الثلاثاء المقبل موجة حرارية إذ تصل درجات الحرارة في بعض المناطق لـ40 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أن بداية التغيرات المناخية الثلاثاء المقبل وأن حالة الطقس قبلها ستكون مشتقرة على الأنحاء كافة، إذ تشهد البلاد منذ هذا الموعد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والصحراء الغربية.

كما تشهد البلاد بداية من الثلاثاء عودة الأمطار الحفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجة البحري.

ويسود طقس معتدل في الصباح الباكر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة 33 - 23

- العاصمة الإدارية 33 - 23

- أكتوبر 34 - 23

- بنها 33 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 33 - 22

- كفر الشيخ 32 - 22

- المنصورة 32 - 23

- الزقازيق 33 - 24

- شبين الكوم 33 - 23

- طنطا 32 - 21

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 28 - 22

- الإسماعيلية 34 - 23

- السويس 34 - 21

- العريش 29 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 34 - 24

- نخل 34 - 21

- كاترين 28 - 17

- الطور 35 - 26

- طابا 32 - 27

- شرم الشيخ 36 - 27

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 31 - 18

- سيوة 36 - 19

- رأس غارب 36 - 28

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 37 - 27

- شلاتين 35 - 25

- حلايب 34 - 26

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 36 - 25

- سوهاج 37 - 27

- قنا 38 - 28

- الأقصر 39 - 28

- أسوان 40 - 29

- الوادي الجديد 39 - 28

- أبو سمبل 40 - 30