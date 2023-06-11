عاجل.. تحذير من الأرصاد.. درجة الحرارة تتجاوز الـ40 وظاهرة جوية في هذا التوقيت

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الموطنين من الأحوال الجوية، حيث إن البلاد تشهد اليوم الأحد طقسا غائما معتدلا صباحا، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حارا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، معتدل على باقي أنحاء البلاد.

شبورة صباحا

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، والتي تتركز علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

الأرصاد وحركة الأمواج

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حركة الملاحة البحرية معتدلة على البحر الأبيض المتوسط، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 : 1,5 متر، أما بالنسبة البحر الأحمر، فهي بين خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2 متر.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 33 ، الصغرى 23

العاصمة الإدارية العظمى 33، الصغرى 23

الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 20

العلمين الجديدة العظمى 27، والصغرى 20

مطروح العظمى 26، الصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 33، الصغرى 27

الغردقة العظمى 37، الصغرى 24

أسيوط العظمى 36 ، الصغرى 25

سوهاج العظمى 37 الصغرى 27

قنا العظمى 38، الصغرى 28

الأقصر العظمى 39 الصغرى 28

أسوان العظمى 40، الصغرى 29