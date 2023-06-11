«الأرصاد»: ارتفاع نسب الرطوبة بسبب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنّ معظم الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ولكن فيها بعض كميات الرطوبة لأننا سنشعر أن نسب الرطوبة بدأت ترتفع في ظل اقتراب فصل الصيف.

أجواء مستقرة في أغلب محافظات الجمهورية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنَّه في المجمل، نشهد أجواءً مستقرة في أغلب محافظات الجمهورية، إذ انخفضت درجات الحرارة عن الأيام الماضية في معظم المحافظات، واليوم، فإن العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية في فترة النهار، وبالتالي، فإن إحساسنا بالطقس سيكون حارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ودرجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد انخفضت عن الأيام الماضية، ودرجات الحرارة أصبحت ما بين 39 و40 درجة مئوية، وخلال فترة الليل يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، لكن الأجواء تكون معتدلة على أغلب الأنحاء، والأجواء مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات اليوم وغدا، ونشاط الرياح اليوم سيكون محدودًا على بعض المناطق من جنوب سيناء وغير مؤثر تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.