«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة 7 درجات مع تقدم ساعات النهار.. وطقس اليوم غائم جزئيا

يسود اليوم طقس حار نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشفت محطات الرصد، عن أنّ درجة الحرارة الآن تسجل 24 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و20 على السواحل الشمالية الغربية، و24 على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الصعيد، و31 على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى توقعاتها بتغيّر درجات الحرارة مع تقدم ساعات النهار، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة، وتصل إلى 45 على جنوب الصعيد، نظرا لتأثير كتل هوائية ساخنة قادمة من المناطق الصحراوية على جنوب البلاد، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري، في حين يسود طقس معتدل الحرارة مع بداية ساعات المساء على الأنحاء كافة.

رياح نشطة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون غائم جزئيا اليوم على جميع محافظات الجمهورية، عدا شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يوجد نشاط للرياح الشمالية الشرقية على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، غير مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة 33 - 23

- العاصمة الإدارية 33 - 23

- أكتوبر 34 - 23

- بنها 33 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 33 - 22

- كفر الشيخ 32 - 22

- المنصورة 32 - 23

- الزقازيق 33 - 24

- شبين الكوم 33 - 23

- طنطا 32 - 21

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 28 - 22

- الإسماعيلية 34 - 23

- السويس 34 - 21

- العريش 29 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 34 - 24

- نخل 34 - 21

- كاترين 28 - 17

- الطور 35 - 26

- طابا 32 - 27

- شرم الشيخ 36 - 27

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 31 - 18

- سيوة 36 - 19

- رأس غارب 36 - 28

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 37 - 27

- شلاتين 35 - 25

- حلايب 34 - 26

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 36 - 25

- سوهاج 37 - 27

- قنا 38 - 28

- الأقصر 39 - 28

- أسوان 40 - 29

- الوادي الجديد 39 - 28

- أبو سمبل 40 - 30