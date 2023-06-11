الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والرمال خلال الأيام المقبلة

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا كبيرا في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، وتؤثر علينا كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم المحافظات، إذ انها انخفضت بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن القاهرة الكبرى تسجل بين 32 و33 درجة مئوية خلال فترة النهار.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن محافظات جنوب الصعيد شهدت انخفاضا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، إذ تسجل 39 و40 درجة مئوية وتلك معدلات طبيعية لمثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أننا نقترب من فصل الصيف فطبيعي ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالأجواء الحارة خلال فترة الظهيرة بالنهار.

ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيا

وأشارت إلى أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة تدريجيا، وبالتالي زيادة الشعور بدرجات الحرارة العالية، لافتة إلى أن جنوب سيناء تشهد نشاط للرياح عكس باقي مناطق الجمهورية التي تشهد استقرارا تاما، وهذا الطقس مستمر حتى يوم الإثنين المقبل، لكن من المتوقع أن تعرض مصر لمنخفض جوي خماسيني مرة أخرى الثلاثاء المقبل، وبالتالي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مع وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض مناطق الجمهورية، موضحة أن المناطق الكثر تأثرا بالمنخفض الجوي تتمثل في المناطق الموجودة بالصحراء الغربية ومحافظات وسط وشمال الصعيد، بينما المناطق شمال البلاد الأقل تأثرا.