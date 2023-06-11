ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية من أعمال التسول بالقاهرة والجيزة
كتب:
محمد بركات
02:01 م | الأحد 11 يونيو 2023
صورة ارشيفية
شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والجيزة، حملات أمنية لضبط أعمال التسول واستجداء المواطنين.
واستهدفت دوائر أقسام شرطة «السلام أول – عين شمس – النزهة - الهرم»، وبعض الميادين والحدائق العامة والمولات التجارية والمناطق الحيوية.
أسفرت جهودها عن ضبط أحد الأشخاص وسيدتين، وبحوزتهم (مبالغ مالية محلية وأجنبية)، حال أعمال التسول واستغلال الأطفال الأحداث واستجداء المارة بالطريق العام بقصد التربح.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.