ضبط 62 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بعمل حملات رقابية على الأسواق والمخابز بمختلف الإدارة التابعة للمديرية؛ ما أسفر عن ضبط 62 مخالفة، وتحرير محاضر بالمخالفات.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضح «دايرة»، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إلى أن الحملات بالمديرية جاءت في مختلف الإدارات التابعة للمديرية وهي «السنبلاوين، وميت سلسيل، وشربين، ومركز المنصورة، وبلقاس».

ضبط 62 مخالفة تموينية

وأكد أن الحملات المشكلة أسفرت عن ضبط 62 مخالفة تموينية، شملت: «20 محضر عدم مطابقة للمواصفات- 27 محضر نقص وزن ما بين- 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية- 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين- 3 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 13 شيكارة- 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات- محضر عدم إعطاء بون صرف- 2 محضر تجاوز صرف بدال تمويني- 1 محضر تجميع قمح».

ولفت إلى أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الامن الغذائي للمواطنين، وأنها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات اقرها القانون.