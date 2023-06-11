ضبط شحنة مخدرات بـ450 مليون جنيه مع 3 مسجلين خطر في حملة أمنية بمطروح

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية بمحافظة مطروح، بتهمة الإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية.

وتبين أنَّ المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ450 مليون جنيه.