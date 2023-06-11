محافظ الإسكندرية يسلم 268 حاجا تأشيرات وتذاكر السفر للأراضي المقدسة

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، احتفالية أقيمت لتسليم تأشيرات وتذاكر الحج لـ268 حاجاً من أبناء المحافظة الفائزين بقرعة الحج هذا العام، موجها بتلبية كل احتياجات الحجاج قبل سفرهم.

تعليمات للحجاج من محافظ الإسكندرية

وسلّم محافظ الإسكندرية؛ تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات الأهلية بالإسكندرية، مقدماً لهم التهنئة بفوزهم بحج بيت الله الحرام وتمنى لهم رحلة موفقة وحجا مقبولا وعودة حميدة إلى أرض الوطن.

وأكد على الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات من قبل المشرفين، خلال أداء المناسك.

تعليمات لمتابعة الحجاج

وحرص اللواء محمد الشريف؛ على مشاركة الحجاج فرحتهم قبل سفرهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مؤكدا على أعضاء ومشرفي البعثة بضرورة التواصل المستمر مع جميع الحجاج من أبناء الإسكندرية، ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير كل احتياجاتهم أثناء أداء المناسك.

وفى كلمتها؛ أشارت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، إلى أن عدد الذين تقدموا للحج هذا العام من الإسكندرية 1048 شخصا، فاز منهم بالقرعة العلنية 268 حاجا، إضافة إلى 6 مشرفين ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة من قبل الوزارة.