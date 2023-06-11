أكبر "ماراثون" في مصر.. 2000 مشارك في النسخة الثالثة للماراثون بمدينتي وسط إشادات بحسن التنظيم

شارك أكثر من 2000 متسابق بنصف ماراثون مدينتي، الذي أقيم أول أمس الجمعة، بمشروع مدينتي-إحدى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة- برعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، ليصبح ماراثون مدينتي واحدًا من أكبر المسابقات الرياضية في مصر من حيث عدد المشاركين خلال عام 2023.

وترتفع أعداد المشاركين بنصف ماراثون مدينتي كل عام، إذ بلغ عدد المشاركين في النسخة الأولى عام 2021 حوالي 1200 متسابق، ارتفعوا إلى 1500 متسابق العام الماضي، وتجاوزت أعداد المتسابقين هذا العام 2000 متسابق.

وتنافس المشاركون في نصف ماراثون مدينتي على مسافات مختلفة وهي سباق الـ 5 كيلو، الـ 10 كيلو، الـ 21 كيلو، بالإضافة إلى سباق الـ 3 كيلو لجميع أفراد الأسرة، كما تم تنظيم فقرات ترفيهية وأنشطة للأطفال، وضم الهاف ماراثون هذا العام سباق جديد لمسافة 10 كيلو لهواة رياضة "السكيت" .

ويدل الإقبال المتزايد على ماراثون مدينتي، على النجاح الكبير الذي حققه في استقطاب عشاق ممارسة الركض، خاصة في ظل ما يتميز به من مستوى رائع في التنظيم بدايةً من وجود أفراد أمن عند بوابات مدينتي على طريق القاهرة السويس لإرشاد المشاركين إلى أماكن تجمع الماراثون، لتيسير دخول وخروج المشاركين مع الحفاظ على خصوصية والهدوء للسكان، إضافة إلى تخصيص مسارات للجري وسط المساحات الخضراء الواسعة التي تتميز بها مدينتي.

وتحرص مجموعة طلعت مصطفى على دعم الرياضة في مصر من خلال أوجه عدة سواء عبر إنشاء أكبر أندية رياضية داخل مشروعاتها توفر كل الألعاب الفردية والجماعية ومنشآت وملاعب عالمية لاستضافة البطولات الدولية الكبرى، أو عبر تشجيع السكان على ممارسة الرياضة من خلال الملاعب وتخصيص مسارات للجري وركوب الدراجات، أو عبر دعم الأبطال الرياضين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال توفير الرعاية لهم لتحقيق إنجازات في المنافسات القارية والعالمية والأولمبية.