الحكم على المتهم بقتل مدرس في منشأة القناطر بعد إحالته للمفتي اليوم

تنطق الدائرة 11 جنايات بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بالحكم على المتهم بقتل صديقه مدرس إنجليزي في منطقة منشأة القناطر بسبب خلافات مالية بينهما، وذلك بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ورود رأي المفتي

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية، بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي، إلى جلسة اليوم الاثنين 29 مايو للنطق بالحكم عليه بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

هيئة المحكمة

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبدالحميد وطلعت عبده.

خلافات مالية الدافع وراء ارتكاب الجريمة

وانتهت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم «صاحب سوبر ماركت» ووجهت له قيامه في دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، خلال العام الماضي بقتل صديقه المجني عليه «مدرس إنجليزي»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات مالية بينهما وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم بيت النية على الخلاص من ضحيته

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بعد أن استدرجه إلى منطقة زراعية في دائرة القسم، وسدد له عدة طعنات بالرقبة والجسد، أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح أبيض

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أحرز وحاز سلاح أبيض دون تصريح من الجهات المختصة أو مسوغ قانوني.

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة منشأة القناطر، بورود بلاغ من عدد من الأهالي بدائرة القسم يفيد بالعثور على جثة لأحد الأشخاص مصاب بطعنات في أنحاء جسده والرقبة ومُلقي في منطقة زراعية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ بعد دقائق من تلقي البلاغ، وتبين صحته ووجود جثة المجني عليه، وبعمل التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه بسبب خلافات مالية بينهما، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة.