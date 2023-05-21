تفاصيل مصرع طفلة أثناء لهوها في منشأة القناطر

لقيت طفلة مصرعها أثناء لهوها في تغطية زراعة المشاتل بمنطقة منشأة القناطر، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد فيه بحضور فلاح 40 عاما، إلى ديوان القسم، وأبلغ بوفاة ابنته، على الفور أمر اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

جثة داخل المنزل

وبالانتقال والفحص تبين وفاة طفلة 9 سنوات أثناء قيامها باللهو بحبل داخل مسكنها المكون من طابق واحد وتوفيت في الحال، وبمناظرة جثمان الطفلة تبين وجود حزين دائري حول رقبتها، وبسؤال والدتها والجيران أيَّدوا ما جاء بالفحص، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.